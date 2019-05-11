شكرا لقرائتكم جلسة تأهيل لعمرو جمال فى الجيم للتعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استكمل عمرو جمال مهاجم الأهلي مساء اليوم الجمعة تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي المقام علي ملعب التتش بالجزيرة.

وادي اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب وذلك في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

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ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في العاشرة مساء غدٍ، السبت، على استاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق فقرة فنية خططية للاعبي الفريق في المران المسائي، اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة.

وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها في مواجهة الغد.