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جدة - عمرو شويل النجوم يودع الدوري رسميا بالهزيمة من المقاصة

تأكد رسميًَا هبوط فريق النجوم الي دوري القسم الثاني، أثر الخسارة التى تلقاها من نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري .

ونجح باولن فوافي لاعب المقاصة في التقدم لفريقه أمام النجوم في الدقيقة 31 ، فيما تعادل صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، ثم عاد المقاصة ليتقدم بهدف ثاني عن طريق جون انطوي في الدقيقة 54 .

ويلعب المقاصة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى : محمد كوكو

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خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – عصام صبحى

خط الوسط : مصطفي شبيطة – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي

خط الهجوم : جون أنطوى

وهذه النتيجة أصبح المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة بجدول الدوري ، بينما النجوم يحتل المركز الاخير برصيد 25 نقطة .