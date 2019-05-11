شكرا لقرائتكم 90 دقيقة سلبية بين الإنتاج الحربى والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإنتاج الحربى والإسماعيلى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن فاعليات الجولة الـ32 للدورى .

جاءت أحداث المباراة بطيئة ومملة من كلا الفريقين ولم تسنح أى فرص على مرمى الفريقين باستثناء كرة فى الدقيقة 44 عندما مرر الناميبى شيلونجو مهاجم الإسماعيلى بكرة من وسط الملعب ومررها لزميله كريم بامبو من داخل منطقة الـ18 يضعها الأخير خارج المرمى وسط اندهاش كل من فى الملعب .

وفى الشوط الثانى أجرى المديرين الفنيين عدة تغييرات بغية تغيير النتيجة إلا أن اللاعبين ارتضوا بتحقيق التعادل ليرتفع رصيد الإنتاج إلى 36 نقطة فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 38 نقطة فى المركز السابع .

وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من : -

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – محمود متولى – محمد مجدى – أحمد أيمن

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خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى

أمامهم .. كريم بامبو – محمد الشامى – محمد بيومى

فى الهجوم .. شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – طارق طه – ابراهيم عبد الخالق – محمد صادق – ريتشارد بافور – محمود أبوجودة – وجيه عبد الحكيم.