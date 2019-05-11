شكرا لقرائتكم مران الأهلى قبل لقاء سموحة.. اتعلم الضربات الثابتة مع لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد الشناوي ووليد سليمان ثنائي الاهلي تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء المران المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

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واختتم الأهلي تدريباته مساء، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام في العاشرة مساء غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

فيما خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق فقرة للضربات الثابتة من علي حدود منطقة الجزاء في المران ، وأشرف لاسارتي علي الفقرة الفنية التي شهدت مشاركة عدد من اللاعبين وهم عمرو السولية ووليد سليمان وصالح جمعة ووليد أزارو وحسين الشحات.