شكرا لقرائتكم الحرس ينتزع فوزا قاتلا أمام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتزع حرس الحدود فوزا غاليا على النادى المصرى، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الأسبوع الـ32 بالدورى، وسجل الهدف مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء. وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبى، وجاء فقير فنيا ولم ينجح أى من الفريقين فى الاستحواذ على مجريات الأمور كما لم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين، لينتهى بالتعادل السلبى. Advertisements وتقدم حرس الحدود على النادى المصرى، من ركلة جزاء نفذها مصطفى جمال فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، ولم ينجح المصرى فى التعويض لينتهى اللقاء بفوز الحرس. بهذه النتيجة رفع الحرس رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد المصرى عند 48 نقطة.

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