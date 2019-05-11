اخبار الرياضه

رولي بونيفاسيا يدعم صفوف الفيصلي الموسم المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رولي بونيفاسيا يدعم صفوف الفيصلي الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، تعاقده مع رولي بونيفاسيا، عاماً واحداً، ليكون أول صفقات الفريق للموسم المقبل.

وبدأ بونيفاسيا، 27 عاماً، الذي يلعب كوسط متقدم، مشواره في أياكس الهولندي، حيث تدرج في فئاته السنية قبل أن يمثل الفريق الأول في عام 2010 ومنه إلى بريدا في 2011 وصولا إلى رودا. وتعد أندية ويلنغتون وويسترن سيدني الأسترالية هي الأولى التي يمثلها بونيفاسيا خارج هولندا وأوروبا ككل.

ويقع الفيصلي حاليا في المركز السادس في سلم ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين، برصيد 43 نقطة، بعيدا عن صراع البقاء أو المنافسة على مقعد آسيوي، وسيواجه في الجولتين القادمتين كل من الأهلي والتعاون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رولي بونيفاسيا يدعم صفوف الفيصلي الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا