شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخطف فوزاً غالياً أمام المصرى 1/0 فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزع حرس الحدود فوزا غاليا على النادى المصرى، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الأسبوع الـ32 بالدورى، وسجل الهدف مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبى، وجاء فقير فنيا ولم ينجح أى من الفريقين فى الاستحواذ على مجريات الأمور كما لم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين، لينتهى بالتعادل السلبى.

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وتقدم حرس الحدود على النادى المصرى، من ركلة جزاء نفذها مصطفى جمال فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، ولم ينجح المصرى فى التعويض لينتهى اللقاء بفوز الحرس.

بهذه النتيجة رفع الحرس رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد المصرى عند 48 نقطة.