ناصر ماهر يشارك فى مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتظم ناصر ماهر لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي المُقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.
وشرك ناصر في المران بعدما أكتفي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي أمس على خلفية إصابته بكدمة في وجه القدم قبل أن يتماثل للشفاء منها ويُشارك في المران الجماعي.
ويدخل الأهلي بعد قليل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.
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