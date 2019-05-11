شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يشارك فى مران الأهلي ويؤكد جاهزيته لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتظم ناصر ماهر لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي المُقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

وشرك ناصر في المران بعدما أكتفي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي أمس على خلفية إصابته بكدمة في وجه القدم قبل أن يتماثل للشفاء منها ويُشارك في المران الجماعي.

ويدخل الأهلي بعد قليل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.