شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. هبوط النجوم لدوري المظاليم بعد الخسارة من المقاصة 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط فريق النجوم الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري .

نجح باولن فوافي لاعب المقاصة في التقدم لفريقه أمام النجوم في الدقيقة 31 ، فيما تعادل صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول ، ثم عاد المقاصة ليتقدم بهدف ثاني عن طريق جون انطوي في الدقيقة 54 .

ويلعب المقاصة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى : محمد كوكو

خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – عصام صبحى

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خط الوسط : مصطفي شبيطة – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي

خط الهجوم : جون أنطوى

وهذه النتيجة أصبح المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة بجدول الدوري ، بينما النجوم يحتل المركز الاخير برصيد 25 نقطة .