شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُرسل لاتحاد الكرة 25 ألف دولار "كاش" بعد مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك لاتحاد الكرة تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لمباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس في الدوري "كاش".

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن خزينة الجبلاية تسلمت مبلغ 25 ألف دولار من الزمالك نظير استقدام الطاقم الكرواتي الذي أدار لقاء وادي دجلة، حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

يذكر أن الزمالك لم يطلب من اتحاد الكرة حكاما أجانب لمباراة الداخلية المقبلة فى الدورى.