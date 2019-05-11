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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

أحمد حجازي يؤجل البت فى قرار العودة للأهلى

رفض أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الانجليزي فكرة العودة للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعدما عرض عليه مسئولو القلعة الحمراء العودة للأهلي الصيف المقبل.

لكن المدافع الدولي طلب في البداية تأجيل التفاوض معه لحين معرفة موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية وبعد وضوح الرؤية بشأن صعود نادي ويست بروميتش للدوري الانجليزي الممتاز.

فحوصات طبية لتحديد موقف ناصر ماهر من لقاء الأهلى وسموحة

يخضع ناصر ماهر لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى لفحوصات طبية قبل انطلاق مران الأحمر مساء اليوم حتى يطمئن الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى على حالة ناصر ماهر. وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات خفيفة فى الجيم أمس؛ بسبب شكواه من كدمة فى وجه القدم. وقال الجهاز الفنى، إن كدمة اللاعب لن تمنعه من التواجد فى الحسابات الفنية لمباراة سموحة، مؤكدًا أن «ناصر» سيخضع لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم للاطمئنان على حالته وتعافيه تمامًا من آلام الكدمة. ويلتقى الأهلى مع سموحة فى العاشرة مساء غد السبت فى إطار فعاليات الأسبوع الـ 32 من الدورى الممتاز.

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أحمد علاء جاهز للمشاركة فى مباريات الأهلى

أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي جاهزية أحمد علاء، مدافع الفريق، للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية.

وأضاف الجهاز الفنى، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية أمس للمرة الأولى، بعد تنفيذه برنامجه العلاجى والتأهيلى خلال الفترة الماضية.

وبات اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية وذلك قبل ساعات من مواجهة سموحة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة فى العاشرة مساء غدٍ السبت فى الجولة الـ32 من مباريات الدوري العام والمُحدد لها على استاد بتروسبورت.

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