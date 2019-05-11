شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى جمال يتقدم للحرس بهدف نظيف أمام المصرى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حرس الحدود على النادى المصرى، من ركلة جزاء نفذها مصطفى جمال فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا فى الأسبوع الـ32 بالدورى.

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وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل السلبى، وجاء الشوط الأول فقير فنيا، ولم ينجح أى من الفريقين فى الاستحواذ على مجريات الأمور كما لم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين، لينتهى بالتعادل السلبى.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الحدود المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.