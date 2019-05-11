انطوى يتقدم للمقاصة على النجوم 2 / 1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى النجوم لتصبح النتيجة 2 / 1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ 32 للدورى . كان باولن فوافي لاعب المقاصة قد تقدم لفريقه أمام النجوم في الدقيقة 31 ، فيما تعادل صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول . ويلعب المقاصة بتشكيل يتكون من : حراسة المرمى : محمد كوكو خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – عصام صبحى Advertisements خط الوسط : مصطفي شبيطة – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي خط الهجوم : جون أنطوى يدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 42 نقطه في المركز السادس بجدول الدوري ، بينما النجوم يحتل المركز الاخير برصيد 25 نقطة .

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