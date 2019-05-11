غموض حول بقاء أليجري مع اليوفي

بقي مستقبل ماسيميليانو أليجرى كمدرب لليوفنتوس المتوج بطلاً للدوري للمرة الثامنة على التوالي، في دائرة الظلام مع تعاظم التوقعات حول منصبه، في حين يذهب فريقه إلى العاصمة لمواجهة روما في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، كما ضمن يوفنتوس قبل مراحل عدة من انتهاء البطولة اللقب تحت إشراف أليجري الذي خلف في 2014 أنطونيو كونتي ضمن نادي يوفنتوس قبل لقاءت عديدة من انتهاء البطولة واللقب الخامس .

وهذا الموسم اكتفى يوفنتوس وأليجري بلقب وحيد بعد خروج الفريق من ربع نهائي مسابقة الكأس على يد أتالانتا 0-3، وستبقي مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري تأدية واجب ليس أكثر، ويمتلك أليجري الوقت اللازم لاستعراض الفريق قبل لقاء منتظر مع رئيس النادي أندريا أنييلي، ويمتد عقد المدرب السابق لميلان وكالياري عاما آخر مع يوفنتوس بأجر سنوي يصل إلى 5.7 ملايين يورو.