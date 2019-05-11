يوفنتوس يوافق على رحيل باولو ديبالا

ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي استعداده لدراسة عروض الأندية الراغبة في الحصول علي خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث نشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن ثلاثة أندية تريد بشدة في الحصول على خدمات باولو ديبالا الصيف المقبل، منوها أن يوفنتوس يريد منح الضوء الأخضر أمام المهاجم الأرجنتيني للرحيل.

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وتابع أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في إمضاء مع اللاعب الأرجنتيني في ظل الرحيل المحتمل للتشيلي أليكسيس سانشيز، بالإضافة إلى دراسة بايرن ميونخ الموقف باهتمام بعد تأكد انتهاء مسيرة الثنائي روبن وريبيري مع الفريق البافاري.

كما يرد نادي الإنتر الإيطالي إنشاء صفقة تبادلية مع يوفنتوس، وذلك بالموافقة على رحيل ماورو إيكاردي إلى “البيانكونيري” مقابل الحصول على خدمات باولو ديبالا، ويشترط يوفنتوس سعر رحيل باولو ديبالا بنهاية الموسم الحالي 100 مليون يورو مقابل الموافقة .