انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي الإنجليزي يجدد عقد البرازيلي لويز حتى 2021 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:58 مساءً - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، تجديد تعاقد لاعب كرة القدم البرازيلي ديفيد لويز ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2021.

ووفقاً لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "رسمياً ديفيد لويز يجدد عقده مع تشيلسي ليبقى في ستامفورد بريدج حتى 2021، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل المالية"، دون الكشف عن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير ذلك.

بذلك كسر نادي تشيلسي سياسة التجديد لمن تخطى حاجز الـ30 عاماً للمرة الأولى حيث كان يتم منحهم عاماً واحداً فقط.

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وفي تصريح لموقع النادي، قال لويز (32 عاماً): "أنا سعيد جداً بتجديد عقدي مع تشيلسي والبقاء، أنا أعشق هذا النادي".

وأوضح "مع الوصول لنهائي الدوري الأوروبي، نريد النجاح في الحصول على اللقب في باكو عاصمة أذربيجان التي ستحتضن النهائي القاري أمام أرسنال".

انضم لويز إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا البرتغالي في يناير 2011، إلا أنه انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2014.

وعاد لويز إلى تشيلسي مجدداً في 2016 ليلعب ضمن صفوفه حتى الآن، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم الحالي ليتم التجديد له.