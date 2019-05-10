الامارات | شباب الأهلي يلحق أول خسارة بالنصر مع "كايو" ويتمسك بأمل التتويج

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يلحق أول خسارة بالنصر مع "كايو" ويتمسك بأمل التتويج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق شباب الأهلي على أماله بالفوز بلقب دوري الخليج العربي وواصل نتائجه الإيجابية محققاً الفوز على النصر بنتيجة 3-1 ليصل إلى النقطة 50 ويقترب من متصدر البطولة فريق الشارقة بثلاث نقاط فقط منتظراً تعثر الأخير ليحقق لقب البطولة، بينما يقف النصر عند نقاطه الثلاثين وينال العميد أول خسارة مع المدرب البرازيلي كايو، في فترته الثانية والتي حصد فيها 13 نقطة من 5 مباريات قبل هذا اللقاء.

نجح شباب الأهلي في إحراز هدفيه في الشوط الأول عن طريق رأسية محمد مرزوق، وتسديدة المتألق أحمد خليل، بالتخصص من ركلة حرة مباشرة، والمولدوفي لوفانور، بينما أحرز هدف النصر الوحيد البرازيلي دوترا، وأضاع النصر ركلة جزاء في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب حبيب الفردان، وشهدت المباراة حالتي طرد لفريق النصر للاعبين محمود خميس، والبرازيلي دوترا.