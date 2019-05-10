شكرا لقرائتكم لاسارتى: الأهلى يملك أفضل 3 حراس فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الأهلى، ثقته التامة فى حراس الفريق الثلاثة ، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي نافيًا تمامًا ما تردد حول رغبة احدهم فى الرحيل او حتي التعاقد مع اى حارس جديد.

اضاف الجهاز الفني ان الاهلي يمتلك افضل 3 حراس فى الدوري وان ما تردد حول التفكير فى التعاقد مع حارس جديد او رحيل احد الحراس الثلاث عارٍ تمامًا من الصحة مشددًا على أن الامور تسير بشكل مُتميّز فى حراسة مرمي الفريق خاصة فى ظل الثقة الشديدة التى يلقاها الحراس الثلاث من قبل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

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واوضح الجهاز الفني انه ليس من المنطقي الحديث عن الرغبة فى التعاقد مع حارس جديد فى ظل إمتلاك الفريق محمد الشناوي حارس مصر فى كأس العالم الاخير بروسيا والذى يسير بشكل جيد فى الفترة الماضية وكذلك الحارس الدولي صاحب الخبرات الكبيرة شريف إكرامي الذى تواجد مع المنتخبات الوطنية فى مختلف اعمارها السنية كما تواجد ايضا فى كتيبة الفراعنة التى شاركت فى مونديال روسيا الاخير بالاضافة الى على لطفي حارس المنتخبات الوطنية والذى سبق له حماية عرين المنتخب الوطني للشباب فى كاس العالم 2009.

واشار الجهاز الفني إلى أن مركز حراسة المرمى يقدم أفضل مستوياته في ظل الروح العالية التي يتمتع بها الثلاثي ومع حرص الجميع على دعم بعضهم البعض لتحقيق الاهداف المنشودة بحصد البطولات.