شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 36 /28 فى إطار ثان جولات بطولة السوبر المحلى للمحترفين على صالة أكتوبر الدولية .

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و كان فريق الأهلى تلقى خسارة أمس فى إنطلاق المسابقة من طلائع الجيش بنتيجة 34 / 33 ، بعدما خسر الزمالك من سبورتنج 27 / 24 .

بينما تختتم المنافسة غدا السبت بمواجهتين بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية فقط .