شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة الإتحاد وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى وعلى ماهر المدير الفنى لإنبى تشكيلة فريقهما التى ستخوض المباراة بعد قليل فى الجولة الـ32 للدورى وضمت تشكيلة الإتحاد كل من : - حراسة المرمى : الهانى سليمان الدفاع : كريم ممدوح – محمود رزق – محمد انور – السيد سالم الوسط : مانجا – نور السيد – أحمد توفيق الهجوم : خالد الغندور – خالد قمر – رزاق سيسيه Advertisements بينما ضمت تشكيلة إنبى كل من :- حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى الدفاع : على فوزى – رامى صبرى – إبراهيم يحيي – أحمد عبد العزيز الوسط : محمد أشرف روقة ومحمود غالى وأمامها لوكومبى– أحمد رفعت - أحمد شكرى الهجوم :– محمود قاعود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيلة الإتحاد وإنبى بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.