حصاد اليوم الرياضي 10/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 10/5/2019 ، العديد من الاخبار الهامة فى الرياضة المصرية، والتى جاء فى مقدمتها استقرار السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى للزمالك، على الدفع بعماد السيد، فى حراسة مرمى الأبيض فى مباراته المقبلة أمام الداخلية عمر جابر ظهير أيسر وأيمن فى امم افريقيا 2019 استقر الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على ضم عمر جابر لاعب بيراميدز للمشاركة فى امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال ألفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة منصب المدير التنفيذى إلى علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة ومدير المنتخب الأوليمبى. كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن منح السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى للفريق، أجازة للاعبين اليوم الجمعة، بسبب حصوله على وعد من إدارة النادى بترحيل مواجهة الداخلية المحدد لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز. اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها الأحد Advertisements أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها المقرر له الأحد المقبل فى موعدها ولن يتم تأجيلها. منح الجهاز ألفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى تعليمات خاصة للثنائى صالح جمعة وعمرو السولية ثنائى وسط ألفريق، بالتسديد من مسافات مختلفة على مرمى سموحة خلال لقاء ألفريقين غدا كشف مسئولو منتخب مصر الأول أنه لم يتم الاستقرار على العدد النهائى الذى سيتم اختياره لمعسكر 6 يونيو استعداداً لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال ألفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن منح السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى للفريق، أجازة للاعبين اليوم الجمعة، بسبب حصوله على وعد من إدارة النادى بترحيل مواجهة الداخلية المحدد لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

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