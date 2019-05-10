شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك لـ " الخليج 365" :صانعو التاريخ سر تتويج الأبيض بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أن يعيد بطولات السلة إلى نادى الزمالك مرة أخرى ، بعد غياب دام 13 عاما ، إنه عصام عبد الحميد المدير الفنى لفريق السلة بالقلعة البيضاء، والذى حصد لقب دورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة من best of 5 ، فكان معه الحوار التالى ..



عصام عبد الحميد

فى البداية مبروك التتويج بالدورى

- الحمد لله .. توجنا بالبطولة بعد تعب و جهد ومشقة طوال الموسم

عندما توليت تدريب الفريق هل كنت تتوقع حصد اللقب وتخطط له؟

- أنا " مش بشتغل " بالصدفة، الفريق تعب واجتهد ومشواره كان صعب ، بجانب دعم الإدارة و الجماهير، والعزيمة و الإصرار وتوفيق ربنا، فاللقب حصاد و نتاج جهد من كل الأطراف.



عصام عبد الحميد

لماذا أخفق الزمالك فى المباراتين الثالثة و الرابعة فى النهائى امام الجزيرة ؟

- الجزيرة كان منافس قوى ، الريمونتادا فى المباريات أمر طبيعى ، و هذا مانراه فى كل الدوريات ، مثلما حدث فى مباراة أياكس وتونتهام، لكن المهم من يضحك فى النهاية، والحمد لله توجنا باللقب.

أى الفرق التى كنت تقلق من مواجهتها فى الدورى ؟

كل الفرق قوية ، ونحسب لها حساب ولو استهترنا بفريق كان الإخفاق سيرافقنا.



مدرب سلة الزمالك

ما أصعب موقف واجهته خلال البطولة ؟

مواقف صعبة كثيرة وليس موقف واحد خلال العام سواء دورى أو كأس، ففى بطولة كاس مصر واجهنا الجزيرة ولدينا نقص عددى وصل إلى 4 لاعبين، و فى بعض مباريات الدورى كان النقص العددى أزمة أيضا إلا أن جاهزية البدلاء لم تشعرنا بفارق فى نتائج المباريات

ولكن أصعب ما واجه الفريق فى نهائيات البطولة ، حيث أن العامل النفسى والضغط كبير، فقد استعنا بقدامى النادى ممن أحرزوا بطولات ، لتحفيز اللاعبين الحالي على بذل أقصى ما لديهم وحصد اللقب، وقربناهم ممن صنعوا التاريخ و المجد للقلعة البيضاء فى السنوات الماضية حتى يصنع لاعبى الفريق تاريخ جديد أيضا.

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شيكابالا ودرع دورى السلة

رأينا نجوم الكرة فى نهائى الدورى ما مدى العلاقة بين فريق السلة والكرة ؟

وجود شيكابالا وعبد الواحد السيد أمر طبيعى فى المباريات لعم ومساندة الفريق، فنحن أبناء النادى نحرص على حضور مباريات الفريق الكروى ، ولأن الزمالك أسرة واحدة شعر النجوم أننا نمر بحدث كبير، وحرصوا على أن يقفوا جنبا إلى جنب ، ولذلك نقدم لهم الشكر على دعمهم و مساندتهم لنا.

ما مدة تعاقدك مع الزمالك ؟

انا أدرب الفريق دون عقد، فأنا أبن النادى متى يحتاجنى أٌلبى النداء ، فأنا تحت أمر الزمالك.



ستوجلين محترف السلة

وماذا عن اللاعب المحترف ستوجلين ؟

ستوجلين موجود بالفريق و لم يغادر إلى بلاده حتى الان، و لديه رغبة شخصية بالبقاء فى ميت عقبة، وبالفعل عقد المستشار مرتضى منصور جلسة معه بعد أن وعده بمكافأة مضاعفة حال الفوز باللقب وهو ما حدث بالفعل، وجارى التفاوض معه للبقاء .

ما طموح عصام عبد الحميد فى الزمالك ؟

الأصعب من تحقيق البطولة هو الاستمرار فيها و الحفاظ على البطولات ، لذا سيكون الطموح هو الحفاظ على الألقاب و الاستمرارية فى إسعاد الجمهور الأبيض.