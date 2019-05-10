شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينجو من لدغة "موسيس" ويتعادل سلبيا مع الحرس فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى وحرس الحدود، فى الأسبوع الـ32 بالدورى والمقامة حاليا على ستاد السويس بالتعادل السلبى.

جاء الشوط الأول فقير فنيا، ولم ينجح أى من الفريقين فى الاستحواذ على مجريات الأمور كما لم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين، باستثناء فرصة خطيرة لموسيس مهاجم الحرس الذى استقبل كرة عرضية أمام مرمى المصرى وسددها بقوة ولكن أحمد مسعود يتصدى لها وينقذها بقدمه، ليحافظ على نظافة الشباك وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الحدود المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.