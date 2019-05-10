شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى وفوافي وجابر يقودون هجوم المقاصة أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة النجوم ، التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ، بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري . وضم التشكيل: حراسة المرمى : محمد كوكو خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – عصام صبحى Advertisements خط الوسط : مصطفي شبيطة – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي خط الهجوم : جون أنطوى على دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – محمد دبش – محمد تونى – هاني سعيد – محمد رمضان – مروان حمدي – شميلس بيكلي. يدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 42 نقطه في المركز السادس بجدول الدوري.

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