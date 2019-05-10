المقاولون العرب يتقدم على الجونة 2/1 فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على نظيرة الجونة بنتيجة 2/1 بالشوط الأول فى المباراة التى تجمعهم الأن فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز والتى يستضيفها استاد الجونة بمدينة الغردقة .
وأحرز التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب هدفى ذئاب الجبل بالدقيقة 1 ، 37 بينما قام أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة بأحراز هدف فريقه بالدقيقة 21 .
وظهرت ملاح الجدية والاصرار لدى لاعبى الفريقين الجونة و المقاولون العرب منذ اللحظات الأولى من عمر الشوط الأول وسعى كل منهم على الفوز وحصد الثلاث النقاط .
وجاء تشكيل فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى :
حراسة المرمى : محمود الغرباوى
الدفاع : عمرو السعداوى ، خالد صبحى ، لؤى وائل ، أحمد على
الوسط : سيرجى أكا ، بانوم ، أكرم توفيق
الهجوم : أحمد حمدى ، جدو ، أحمد ياسر ريان
بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى :
حراسة المرمى : محمود أبو السعود
الدفاع : أمير عابد ، محمد سمير ، حسن الشامى ، فاروقا نور الدين
الوسط : محمد سوستة ، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى ، لويس إدوارد
الهجوم : أحمد على ، سيف الدين الجزيرى
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