شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم على الجونة 2/1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على نظيرة الجونة بنتيجة 2/1 بالشوط الأول فى المباراة التى تجمعهم الأن فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز والتى يستضيفها استاد الجونة بمدينة الغردقة .

وأحرز التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب هدفى ذئاب الجبل بالدقيقة 1 ، 37 بينما قام أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة بأحراز هدف فريقه بالدقيقة 21 .

وظهرت ملاح الجدية والاصرار لدى لاعبى الفريقين الجونة و المقاولون العرب منذ اللحظات الأولى من عمر الشوط الأول وسعى كل منهم على الفوز وحصد الثلاث النقاط .

وجاء تشكيل فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى :

حراسة المرمى : محمود الغرباوى

الدفاع : عمرو السعداوى ، خالد صبحى ، لؤى وائل ، أحمد على

الوسط : سيرجى أكا ، بانوم ، أكرم توفيق

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الهجوم : أحمد حمدى ، جدو ، أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى :

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

الدفاع : أمير عابد ، محمد سمير ، حسن الشامى ، فاروقا نور الدين

الوسط : محمد سوستة ، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى ، لويس إدوارد

الهجوم : أحمد على ، سيف الدين الجزيرى