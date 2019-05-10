زى النهارده.. الزمالك يستغل إصابة لاعب الأهلى ويهزمه 3/0 ويتوج بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زى النهارده 10 مايو 1935، فاز نادى الزمالك بلقب كأس مصر على حساب النادى الأهلى بعد تغلبه عليه بثلاثية نظيفة. واستغل الزمالك إصابة وجيه الكاشف لاعب الأهلى بعد مرور 4 دقائق، فى وقت لم يكن مسموح فيه بالتغييرات وزار شباك الحارس الدولى عزيز فهمى بثلاثية حسن حلمى زامورا وإسماعيل السمكرى وسيد مرعى.

زى النهارده

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