شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الإسماعيلى والإنتاج الحربى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى والإسماعيلى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن فاعليات الجولة الـ32 للدورى . جاءت أحداث الشوط بطيئة ومملة من كلا الفريقين ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين باستثناء كرة فى الدقيقة 44 عندما مر الناميبى شيلونجو مهاجم الإسماعيلى بكرة من وسط الملعب ومررها لزميله كريم بامبو من داخل منطقة الـ18 يضعها الأخير خارج المرمى وسط اندهاش كل من فى الملعب . وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من : - حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – محمود متولى – محمد مجدى – أحمد أيمن Advertisements خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى أمامهم .. كريم بامبو – محمد الشامى – محمد بيومى فى الهجوم .. شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – طارق طه – ابراهيم عبد الخالق – محمد صادق – ريتشارد بافور – محمود أبوجودة – وجيه عبد الحكيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول .. الإسماعيلى والإنتاج الحربى 0/0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.