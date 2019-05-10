شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل إلى ربع نهائي بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر الدولية، والتي تصنف بفئة البطولات الفضية حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 76 ألف دولار . وفازت الطيب على منافستها الفرنسية كولين أومارد في مباراة دور ال 16 بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-8. Advertisements فيما ودعت سلمى هاني البطولة عقب خسارتها أمام منافستها الانجليزية أليسون ويترز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 9-11, 8-11, 11-9. يذكر أن نوران جوهر لاعبة وادي دجلة كانت قد حجزت المقعد الأول لمصر في ربع نهائي البطولة عقب تغلبها على منافستها الانجليزية اميلي وايتلوك.

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