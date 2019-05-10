شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. النجوم يتعادل مع المقاصة 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل فريق النجوم مع نظيره مصر المقاصة بهدف لكل منهما، بعد نهاية الشوط الأول، بالمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري .

نجح باولن فوافي لاعب المقاصة في التقدم لفريقه أمام النجوم في الدقيقة 31 ، فيما تعادل صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول .

ويلعب المقاصة بتشكيل يتكون من :

حراسة المرمى : محمد كوكو

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خط الدفاع : عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – أسامة جلال – عصام صبحى

خط الوسط : مصطفي شبيطة – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي

خط الهجوم : جون أنطوى

يدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 42 نقطه في المركز السادس بجدول الدوري ، بينما النجوم يحتل المركز الاخير برصيد 25 نقطة .