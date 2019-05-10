شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين لاسارتي ووليد ازارو في الأهلي ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق من أجل التحدث معه في كيفية إنهاء أزمة الفرص الضائعة التى يُعاني منها المهاجم المغربي بشكل واضح.

وطالب لاسارتي مهاجمه المغربي بضرورة التركيز أمام مرمى المنافسين حتى يستفيد من الفرص التى تُتاح له خاصة وأن زملاؤه يصنعون له فرصاً جيدة لكن غياب التركيز يحول دون تسجيل أهداف من هذه الفرص.

ويلتقي الاهلي مع سموحة في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد بترو سبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز ، ويدخل الاهلي المواجهة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعدما حقق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين.