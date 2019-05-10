شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. إنبى يواصل الصحوة بالتقدم على الاتحاد 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وإنبى بتقدم الفريق البترولى بهدف دون رد سجله على فوزى، فى المباراة المقامة بينهما على ستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

البداية جاءت حماسية من الاتحاد بالضغط المتواصل على إنبى وحصل زعيم الثغر على ركلة ركنية فى الدقيقة 9 من الجانب الأيسر وأرسلت على القائم الأول ليقابلها خالد قمر برأسية ولكن أخرجها البلعوطى ببراعة ثم بدأ إنبى بعد ذلك محاولاته الهجومية لينجح الفريق البترولى فى الدقيقة 30 فى خط الهدف الأول سجله على فوزى بعد تمريرة طولية رائعة من روقة قابلها فوزى برأسه فى شباك زعيم الثغر.

وسقط البلعوطى حارس إنبى مصابا بعد ذلك نتيجة اصطدامه مع سيسيه ولكن تم علاجه واستكمل اللقاء وقام على ماهر المدير الفنى لإنبى فى الدقيقة 40 بإجراء أولى التغييرات بنزول محمد بسيونى بدلا من لوكومبى وسط محاولات بعد ذلك للاتحاد من أجل إدراك التعادل دون جدوى.

ويخوض الاتحاد السكندرى اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط لمواصلة الصحوة بعد التأهل إلى قبل نهائى كأس مصر على حساب الإسماعيلى، بينما يطمح إنبى فى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على بتروجت فى أخر ظهور بالدورى.