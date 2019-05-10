شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فانوس رمضان يوحد كهربا مع الأهلى فى مستشفى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة طريفة أثناء زيارة نجوم نادي الزمالك لمستشفى 57357 ودعم اطفال مرضى السرطان ظهر "فانوس" محمود كهربا حاملا لوجو النادى الأهلى أثناء توزيعه على الأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. فانوس رمضان يوحد كهربا مع الأهلى فى مستشفى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.