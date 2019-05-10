سوبر كورة .. الكورة فى ملعب أوسة: شبعت تريقة بعد الـ 6-1 والحضرى مش فى دماغى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد عبد المنصف رحالة كروية تألقت بقميص الزمالك، وتتوهج حالياً بقميص وادى دجلة فى عُمر الـ42، ليفرض نفسه بقوة على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل كأس الأمم الافريقية. أوسة يحل ضيفاً فى سادس حلقات برنامج الكورة فى ملعبك المذاع عبر سوبر كورة، والتى كشف خلالها رد فعله بعد مباراة الـ6/1 والعديد من الكواليس والأسرار للمرة الأولي.

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