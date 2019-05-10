شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور دقيقة واحدة .. سيف الدين الجزيرى يتقدم للمقاولون على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه بمرمى الجونة بالدقيقة الأولى فى المباراة التى تجمعهم الأن فى الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز والتى يستضيفها استاد الجونة بمدينة الغردقة . جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى كالتالى : فى حراسة المرمى : محمود الغرباوى فى الدفاع : عمرو السعداوى ، خالد صبحى ، لؤى وائل ، أحمد على فى الوسط : سيرجى أكا ، بانوم ، أكرم توفيق فى الهجوم : أحمد حمدى ، جدو ، أحمد ياسر ريان Advertisements بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى : فى حراسة المرمى : محمود أبو السعود فى الدفاع : أمير عابد ، محمد سمير ، حسن الشامى ، فاروقا نور الدين فى الوسط : محمد سوستة ، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى ، لويس إدوارد فى الهجوم : أحمد على ، سيف الدين الجزيرى

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