اخبار لا تفوتك اليوم الخميس 10/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 10/5/2019 ، العديد من الاخبار الهامة فى الرياضة المصرية، ونرصد لكم فى السطور القادمة اخبار لا تفوتك اليوم ..

اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها الأحد

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها المقرر له الأحد المقبل فى موعدها ولن يتم تأجيلها.

منح الجهاز ألفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى تعليمات خاصة للثنائى صالح جمعة وعمرو السولية ثنائى وسط ألفريق، بالتسديد من مسافات مختلفة على مرمى سموحة خلال لقاء ألفريقين غدا

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المنتخب: لم نستقر على العدد النهائى لمعسكر يونيو كشف مسئولو منتخب مصر الأول أنه لم يتم الاستقرار على العدد النهائى الذى سيتم اختياره لمعسكر 6 يونيو استعداداً لبطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال ألفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن منح السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى للفريق، أجازة للاعبين اليوم الجمعة، بسبب حصوله على وعد من إدارة النادى بترحيل مواجهة الداخلية المحدد لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها المقرر له الأحد المقبل فى موعدها ولن يتم تأجيلها.