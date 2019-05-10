الأهلي يريد التربع علي عرش الدوري

الفريق الأول بالنادي الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام سموحة مساء غد السبت، في الجولة الـ 32 بالدوري الممتاز لمواصلة التربع على عرش القمة، ويلتقى فريق الأهلي مع سموحة في العاشرة مساءً على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وينهي فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة، حيث ستعلن قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق استعداداً للعب المباراة المرتقبة التي سيلعبها الأهلي لجمع الثلاث نقاط من أجل استمرار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وأمر الخطيب لاعبي الأهلي بالمساندة بعضهم البعض لصد مثل هذه المؤامرات، مشيرا أن الفوز بطولة الدوري المصري هي الهدف الوحيد لإنقاذ الموسم الأحمر ووعد بإنهاء كافة الخسائر داخل الفريق سواء الجماعية أو الخاصة بكل لاعب، واختتم قائلا : واعداً اللاعبين بالكثير من المفاجآت السارة حال النجاح بالفوز ببطولة الدوري الموسم الحالي.