تعرف على تشكيلة الأهلي أمام سموحة

أعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساء غدٍ السبت على أستاذ بترو سبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن الممكن أن يلعب الأهلي مباراة سموحة بنفس تشكيل مباراة النجوم، والذي يضم كلاً من:

محمد الشناوى في حارسة عرين الأهلي.

Advertisements

على معلول، وياسر إبراهيم ، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي في خط الدفاع.

عمرو السولية، وحسين الشحات، وحمدي فتحي، و رمضان صبحي، وصالح جمعة، في خط الوسط.

ويأتي في خط المقدمة: وليد أزارو.

ويذكر أن الأهلي يدخل لقاء سموحة وهو محتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، بعدما حقق فوزاً غالياً في الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين.