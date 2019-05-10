اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الزمالك والداخلية فى موعدها الأحد المقبل

صرح مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الزمالك والداخلية في موعدها المقرر له من قبل وهو يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين في مسابقة الدوري المصري على استاد بتروسبورت، مؤكداً على إنه لن يكون هناك أي تأجيل.

تجدر الإشارة أن انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتأجيل أو ترحيل مباراة الزمالك والداخلية، وذلك بناءً على الطلب الذي قدمه الزمالك استعداداً لمشاركاته في مباراة نهائي البطولة الكونفيدرالية ضد فريق نهضة بركان في يومي 19 في المغرب ثم يوم 26 في الإسكندرية على استاد برج العرب.