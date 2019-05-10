رياضة | إنجاز جديد لـ «محمد صلاح» .. تحركات عاجلة للقلعة البيضاء بشأن «جنش» .. وقرار نهائي «حكم مصري» في لقاء الداخلية والزمالك

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

فاز الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات خلال الشهر الماضي، سحجل خلالهم 5 أهداف ساهموا في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا صراع الفريق على لقب البريميرليج حتى مباراة الجولة الأخيرة.

وظهر «مو»، خلال تدريبات الفريق، والتي أقيمت منذ قليل استعدادا لمواجهة نادي وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لتدريبات الفريق ظهر خلالها الفرعون المصري بكامل جاهزيته وشارك في المران كاملا، استعدادا لجولة الحسم في البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.(المصدر)

الزمالك يضغط على "أبوريدة" لرفع إيقاف "جنش" قبل نهائي الكونفدرالية

طالب نادي الزمالك من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، التدخل من أجل رفع الإنذار الثاني الذي تحصل عليه محمود جنش حارس مرمى الفريق، وتسبب في طرده خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي الماضية.

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ويرى مسئولي نادي الزمالك، أن «أبو ريدة» يمكنه المساعدة في إلغاء إيقاف اللاعب، بحكم منصبه، وعلاقته الجيدة بمسئولي الاتحاد الأفريقي، خاصة وأن اللعبة التي تسببت في طرد الحارس، ليست صحيحة.

الزمالك يقدم إلتماس لرفع الإيقاف عن جنش

وكان النادي الأبيض، قدم إلتماس إلى الاتحاد الأفريقي، من أجل رفع الإيقاف عن الحارس، في المباراة الهامة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، المقرر له يوم 19 مايو الحالي في المغرب.

يذكر أن الفريق الأبيض تعادل في الإياب مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، وتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا. (المصدر)

آخر كلام.. مباراة الزمالك والداخلية بحكام مصريين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية المقرر لها الأحد، بناءً على طلب مسئولى الزمالك، بعدم اختيار أجانب لتلك المباراة.

وكان اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور طلب تعيين حكام مصريين لمباراته المقبلة أمام الداخلية المقرر لها الأحد المقبل فى الأسبوع الـ32 للدورى.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن المباراة ستقام يوم الأحد وبالتالى سيتم تعيين حكام مصريين دوليين للمباراة، بناءً على عدم إرسال الزمالك أى خطاب رسمى لتعيين حكام أجانب، فضلاً عن ضيق الوقت لاستدعاء حكام أجانب.

وشهدت المباريات الأخيرة للزمالك الاستعانة بحكام أجانب بناء على طلب الأبيض.(المصدر)