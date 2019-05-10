أنتوي: حل وحيد للانتصار على مصر في أمم إفريقيا.. وانتظر الفرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جون أنتوي مهاجم مصر للمقاصة أنه ينتظر الفرصة من أجل تمثيل بلاده في أمم إفريقيا، قائلًا أن اختيار العناصر الجيدة هو الشيء الوحيد الذي يضمن لبلاده المنافسة على لقب أمم إفريقيا في مصر.

وقال أنتوي في تصريحات لراديو "فوكس اف ام" الغاني: "كل دولة تأتي إلى البطولة تبحث عن الفوز، لكن الأمر في النهاية يعتمد على الفريق الذي سيمثل البلد، وكما أن غانا ترغب في الفوز بالبطولة، مصر أيضًا لديها نفس الرغبة لإبقاء الكأس لديها."

وتستضيف مصر أمم إفريقيا في الفترة من 21 بونيو وحتى 19 يوليو، ويلعب المنتخب الغاني في المجموعة السادسة مع الكاميرون، بنين وغينيا بيساو.

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وانتقل للحديث عن إمكانية انضمامه لمنتخب بلاده: "أتوقع أن يكون اسمي في القائمة التي ستمثل غاما في أمم إفريقيا، لأنه من خلال النظر إلى المستوى الذي أقدمه هنا (في مصر)، سيكون من الجيد أن أحصل على الفرصة لتمثيل بلدي غانا."

وتشير التقارير الإعلامية الغانية إلى أن كواسي أبيان المدير الفني للنجوم السوداء سيقوم باستدعاء جون أنتوي ليكون ضمن قائمة الفريقي التي ستشارك في البطولة.

واستطاع جون أنتوي أن يسجل في الموسم الحالي 10 أهداف في الدوري الممتاز، ويعتبر الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري، كما أنه أكثر مهاجم غاني أحرز أهداف في الموسم الحالي على مستوى العالم.