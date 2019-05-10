مدرب الداخلية يكشف لمصراوي أسباب رفضه تأجيل مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، أسباب رفضه تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك المقبلة بالدوري.

ويلتقي الزمالك، مساء الأحد المقبل، نظيره الداخلية، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 بالدوري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "إنه من الصعب تأجيل المباراة لان وضع الداخلية صعب جدا في جدول مسابقة الدوري.

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وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اعداد برنامج خاص للاعبي الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك.

وأوضح، أن هناك أزمة أخرى لأن إدارة فريق الداخلية حجزت كل شيء استعدادا معسكر المباراة، لافتا أنه بات من الصعب تغير كل تلك الترتيبات.

وأتم:" نتمنى التوفيق للزمالك في بطولة الكونفدرالية والفوز بها، ولكن وضعنا صعب للغاية في الدوري ولم نتحمل شيء خارج عن استطاعتنا".