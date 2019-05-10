مصدر: جروس استقر على الدفع بعماد السيد أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، الاستعانة بخدمات عماد السيد لحراسة عرين الأبيض في مباراة الداخلية المقبلة.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني - رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن قرار جروس يأتي في ظل غياب حارس الفريق الأساسي عن مباراة نهضة البركان المغربي.

وكان حارس الزمالك تعرض للطرد في مباراة النجم الساحلي الأخيرة ليغيب على إثرها عن مباراة نهضة البركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية والمقرر لها 19 من الشهر الجاري.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وشهدت مباراة الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة مشاركة حارس الفريق الأساسي في مباراة انتهت نتيجتها لصالح الفريق الأبيض (2-1) ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ29.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي متصدر الجدول.