محمد صلاح الأفضل في أبريل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن فوز الجناح المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بين صفوفه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر: “قدم محمد صلاح مستوى رائع في 6 مباريات خلال شهر أبريل (نيسان)، إذ سجل في 5 مواجهات بما فيهم هدف الشهر أمام تشيلسي”.
وأضاف أن المصري محمد صلاح ساعد ليفربول في التغلب على ساوثهامبتون خارج أرضه بهدف حاسم، وسجل هدف في بورتو وهدفين في هيديرسفيلد.
فيما قال محمد صلاح: “كان شهراً رائعاً بالنسبة لنا.. كانت هناك مباريات مهمة وفزنا بها، أنا مسرور جداً بهذا.. الآن تبقى آخر مباراة في الموسم ونحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء رائع، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.
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