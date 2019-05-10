غوارديولا: البطولات وحدها كفيلة بإسكات منتقدي سيتي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا اليوم الجمعة، إن الحكم على فريقه يكون فقط من خلال البطولات التي يحققها، مضيفاً أن الإخفاق في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد، قد يؤدي إلى إطلاق انتقادات تحاول “تدمير” الفريق. ويتفوق سيتي حامل اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل آخر جولة في الدوري هذا الموسم، وسيضمن الفوز على ملعب برايتون آند هوف ألبيون أن يكون سيتي بقيادة غوارديولا أول فريق إنجليزي يحتفظ باللقب منذ مانشستر يونايتد في 2009. لكن المدرب الإسباني يشعر بالقلق من الانتقادات التي ستوجه للفريق إذا نجح ليفربول في التفوق على سيتي وأشار إلى نوعية الأسئلة التي واجهها سيتي بشأن ذهنية الفريق عقب الخروج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير. وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: “رأينا ذلك في دوري أبطال أوروبا.. عندما تخسر تنهال عليك الانتقادات ويطالب الجميع بتسريح لاعبي الفريق وإقالة المدرب، ندرك طبيعة العالم الذي نعيش فيه وأنا أعرف أنه ستكون هناك أحكام على الفريق، يجب أن نفوز.. لن يتغير رأيي بشأن ما حققناه من إنجازات، ولكن إذا كنت تريد المزيد من المديح فعليك الفوز”. وأضاف: “سنتوجه إلى برايتون واضعين الفوز نصب أعيننا، هذا هو الوضع المثالي.. بعد ذلك نحتفل أو نهنئ ليفربول”. وكان ليفربول، الذي يسعى لإنهاء غياب 29 عاماً عن لقب الدوري، يتفوق بفارق 7 نقاط على سيتي في يناير (كانون الثاني)، قبل أن يستعيد سيتي الصدارة مجدداً. وأضاف غوارديولا: “كانت استعادة الصدارة بمثابة حلم بالنسبة لي، لم أكن أتوقع هذا.. أن نكون في الصدارة الآن، علينا أن نخوض المباراة بذهنية قوية وأن نقدم أداء رائعاً رغم صعوبة ذلك.. علينا التركيز على ما نفعله نحن، إذا فزنا لا يهمنا ما يحققه الآخرون من نتائج”. ومن المحتمل أن يشارك لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين في آخر مباريات هذا الموسم بعد أن تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لحقت به في الفوز 1-0 على توتنهام الشهر الماضي. وقال غوارديولا: “تدرب (دي بروين) في آخر يومين وشارك في التدريبات الجماعية، غداً هو آخر تدريب، من الوارد أن يلعب في المباراة”.