شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يدخل تاريخ دوري الأبطال مع تتويج ليفربول بلقبه السادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019، وذلك بعد ان سجل هدف في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2-0.

وتقدم ليفربول بهدف نظيف بعد أقل من دقيقتين عن طريق صلاح الذي سدد ركلة جزاء تحصل عليها فريقه في أول 23 ثانية من المباراة نتيجة لمسة يد على لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو، وأودعها صلاح في مرمى قائد توتنهام والمنتخب الفرنسي، هوجو لوريس.

وضاعف البلجيكي ديفوك أوريجي تقدم ليفربول قبل أقل من 4 دقائق على نهاية المباراة، ليتوج لليفربول بلقب سادس في تاريخه، ويحقق النادي أول ألقابه منذ عام 2012.

صلاح كان بطل المباراة بأرقامه الرائعة المميزة، سنستعرضها في السياق التالي ..

1- البطل المصري الأول:

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توج صلاح بأول ألقابه مع ليفربول، وأصبح المصري الأول الذي يحقق لقب مسابقة أوروبية كبرى، بعد تتويجه الليلة بلقب المسابقة الأوروبية الأكبر.

هدف صلاح اليوم جعله أول مصري أيضًا يسجل في نهائي الأبطال، مع العلم ان صلاح هو المصري الوحيد الذي شارك في نهائي مسابقة أوروبية كبرى، وللمرة الثانية على التوالي في دوري الأبطال بعد ان شارك في نهائي الموسم الماضي مع ليفربول ضد ريال مدريد.

2- البطل العربي الثالث:

أصبح صلاح اليوم ثالث عربي يتوج بلقب دوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر (1987 مع بورتو) والمغربي أشرف حكيمي (2018 مع ريال مدريد).

3- رقم عربي يتكرر للمرة الثانية فقط:

صلاح هو ثاني لاعب عربي في تاريخ دوري الأبطال يسجل هدف في نهائي المسابقة بعد الأسطورة الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونخ في نهائي عام 1987.

4- البطولة الأولى منذ 2014:

توج صلاح بلقبه الأول أوروبيًا منذ عام 2014، عندما حقق لقب الدوري مع بازل السويسري في موسم 2013/2014.

ويعد هذا هو أول لقب قاري لصلاح، ولقبه الثالث في مسيرته الإحترافية بعد لقبي الدوري السويسري مع بازل.

5- خامس أفريقي يسجل في النهائي:

محمد صلاح هو خامس لاعب أفريقي يسجل في نهائي دوري الأبطال بعد رابح ماجر(1987مع بورتو)، الكاميروني صامويل إيتو (2006 و2009 مع برشلونة)، الإيفواري ديديه دروجبا (2012 مع تشيلسي) والسنغالي ساديو ماني (2018 مع ليفربول(

6- ثالث أسرع هدف:

هدف صلاح اليوم (بعد دقيقة و48 ثانية) هو ثالث أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بمسماه القديم او الحالي، بعد الإيطالي باولو مالديني ضد ليفربول (بعد 50 ثانية في نهائي 2005) وإنريكي ماتيوس مع ريال مدريد ضد ريمس (بعد دقيقة في نهائي 1959)

7- ثاني اسرع ركلة جزاء في الأبطال:

هدف محمد صلاح ضد توتنهام (بعد 108 ثانية) هو ثاني أسرع هدف من ركلة جزاء في دوري الأبطال، بعد هدف الفرنسي جوان ميكو لفيردر بريمن ضد باناثينايكوس في عام 2006 (بعد 100 ثانية).