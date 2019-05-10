الزمالك يرسل لاتحاد الكرة تكلفة حكام لقاء دجلة "كاش"

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الزمالك أرسل تكلفة استقدام الحكام الأجانب لمباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس في الدوري "كاش". أقيمت أمس في الدوري "كاش". وقال المصدر، إن اتحاد الكرة، تسلم مبلغ 25 ألف دولار من الزمالك نظير استقدام الطاقم الكرواتي الذي أدار لقاء وادي دجلة، حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

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