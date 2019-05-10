الأهلي يؤكد ثقته فى حراسه الثلاث

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثقته التامة فى حراسه الثلاث شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي نافيًا تمامًا ما تردد حول رغبة احدهم فى الرحيل او حتي التعاقد مع اى حارس جديد.
اضاف الجهاز الفني ان الاهلي يمتلك افضل 3 حراس فى الدوري وان ما تردد حول التفكير فى التعاقد مع حارس جديد او رحيل احد الحراس الثلاث عارٍ تمامًا من الصحة مشددًا على أن
واوضح الجهاز الفني انه ليس من المنطقي الحديث عن الرغبة فى التعاقد مع حارس جديد فى ظل إمتلاك الفريق محمد الشناوي حارس مصر فى كأس العالم الاخير فى روسيا والذى
واشار الجهاز الفني إلى أن مركز حراسة المرمى يقدم أفضل مستوياته في ظل الروح العالية التي يتمتع بها الثلاثي ومع حرص الجميع على دعم بعضهم البعض لتحقيق الاهداف المنشودة بحصد البطولات.
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