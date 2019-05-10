مدرب نهضة بركان يمنح الأساسيين راحة قبل مواجهة الزمالك

قرر منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي إرحة 80% من لاعبيه، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية. وقال مدرب نهضة بركان معلقا على خسارة فريقه أمام أولمبيك آسفي بثلاثية في الدوري: "فضلت منح عدد كبير من اللاعبين راحة قبل لقاء الزمالك في النهائي، لن أغامر بالدفع بالعناصر الأساسية، والمباراة ال.نهائية اقتربت، نحن لا نلعب نهائيا كل يوم، لذلك علينا الاستعداد الجيد

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