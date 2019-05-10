قرر منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي إرحة 80% من لاعبيه، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وقال مدرب نهضة بركان معلقا على خسارة فريقه أمام أولمبيك آسفي بثلاثية في الدوري: "فضلت منح عدد كبير من
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نهضة بركان يمنح الأساسيين راحة قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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