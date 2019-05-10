أعربت نور الطيب المصنفة الأولي علي العالم عن سعادتها الكبيرة بالتأهل لربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة وللاسكواش والتي انطلقت أمس الخميس بمشاركة ٤ لاعبات من مصر .
وقالت نور الطيب عقب فوزها علي منافستها الفرنسية كولين اومارد بثلاثة اشواط مقابل لاشئ :" انا سعيدة للغاية بالتواجد في ربع نهائي هذه البطولة، أتمني أن أستمر في اللعب بشكل جيد أيا كان المنافس الذي سأواجهه في الأدوار المقبلة " .
واضافت : " سعيدة بأدائي في لقاء اليوم، لقد تحسنت كولين كثيرا عن آخر مباراة بيننا ويمكنها الهجوم بشكل جيد، هناك تطور واضح في مستواها " .
واتمت : " لقد ظننت أننا في طريقنا إلي لعب شوط رابع عندما وصلت النتيجة للتعادل ٨-٨ في الشوط الثالث لكنني نجحت في استعادة تركيزي وحسم اللقاء " .
كانت هذه تفاصيل خبر نور الطيب: سألعب بكل قوة ولن أخشى أي منافس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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