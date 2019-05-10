نور الطيب: سألعب بكل قوة ولن أخشى أي منافس

أعربت نور الطيب المصنفة الأولي علي العالم عن سعادتها الكبيرة بالتأهل لربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة وللاسكواش والتي انطلقت أمس الخميس بمشاركة ٤ لاعبات من مصر .

وقالت نور الطيب عقب فوزها علي منافستها الفرنسية كولين اومارد بثلاثة اشواط مقابل لا

شئ :" انا سعيدة للغاية بالتواجد في ربع نهائي هذه البطولة، أتمني أن أستمر في اللعب بشكل جيد أيا كان المنافس الذي سأواجهه في الأدوار المقبلة " .

واضافت : " سعيدة بأدائي في لقاء اليوم، لقد تحسنت كولين كثيرا عن آخر مباراة بيننا ويمكنها الهجوم بشكل جيد، هناك تطور واضح في مستواها " .

واتمت : " لقد ظننت أننا في طريقنا إلي لعب شوط رابع عندما وصلت النتيجة للتعادل ٨-٨ في الشوط الثالث لكنني نجحت في استعادة تركيزي وحسم اللقاء " .