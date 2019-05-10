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فينورد الهولندي يعلن موعد مباراة وداع فان بيرسي

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أعلن نادي فينورد الهولندي اليوم الجمعة أن روبين فان بيرسي مهاجم الفريق الأول لكرة

القدم سوف يخوض لقائه الأخير أمام أدو دين
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هاج في ختام مباريات الدوري الهولندي.

وكان النجم الهولندي قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة كبيرة في الملاعب الأوروبية.

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