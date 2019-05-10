فينورد الهولندي يعلن موعد مباراة وداع فان بيرسي

أعلن نادي فينورد الهولندي اليوم الجمعة أن روبين فان بيرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم سوف يخوض لقائه الأخير أمام أدو دين القدم سوف يخوض لقائه الأخير أمام أدو دينهاج في ختام مباريات الدوري الهولندي. وكان النجم الهولندي قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة كبيرة في الملاعب الأوروبية.

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